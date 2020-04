Stiri pe aceeasi tema

- Surse apropiate proiectului au confirmat ca Jon Favreau a inceput sa scrie al treilea sezon „de ceva vreme" si ca departamentul artistic, condus de Doug Chiang, vicepresedinte si director de creatie al Lucasfilm, realizeaza „de cateva saptamani" conceptele pentru sezonul al treilea. Aceste informatii…

- Actorii Diego Luna, Stellan Skarsgard si Kyle Soller vor juca intr-un serial „Star Wars” al platformei Disney+ bazat pe un personaj din lungmetrajul „Rogue One”, potrivit Variety, anunța news.ro.In centrul serialului va sta Cassian Andor, personaj jucat de Luna in „Rogue One” (2016). Actiunea…

- Realizatorii serialului de animatie The Simpsons si-ar dori ca printul Harry si Meghan Markle sa-si imprumute vocile personajelor din serial care ii reprezinta pe cei doi, scrie The Sun.Reprezentantii serialului au discutat despre aceasta perspectiva insa nu i-au abordat inca pe ducii de Sussex.…

- In mai putin de o saptamana aveti din nou program, in fiecare miercuri si joi seara, caci serialul Sacrificiul revine pe micile ecrane. Drept care astazi, in platou, vorbim despre asta cu Vlad Gherman și Cristina Ciobanasu.

- Al optulea si ultim sezon al serialului "Homeland: Rețeaua Terorii", care a prezentat complexitatea domeniului securitații naționale din perspectiva serviciilor secrete, are premiera duminica, pe postul de televiziune american Showtime, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Ultimul sezon…

- Serviciul de filme online Disney+ a ajuns la 28,6 milioane de abonați in aceasta saptamana, mult peste așteptarile analiștilor, scrie Reuters, care citeaza rezultatele financiare ale Walt Disney, cea mai mare companie media din lume.Analiștiiașteptau doar 20 de milioane de abonați. Disney+ este disponibil…

- Seria "The Mandalorian", un spin-off in universul "Star Wars", va continua cu un al doilea sezon in luna octombrie, conform unui anunt facut de compania Disney, transmite miercuri Press Association. Presedintele companiei, Bob Iger, a mai precizat si ca noua serie din universul Marvel "The Falcon And…

- Asia Express, cel mai dur reality-show din Romania, revine la Antena 1 in doar doua saptamani. Noua perechi de vedete au pornit pe Drumul Comorilor, in aventura vietii lor. Clima din Filipine a lovit insa in plin.