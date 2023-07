Realizările pompierilor. Azi au salvat un iepure, un porcuşor de Guineea, câțiva papagali şi o pisică Mai multe pasari si animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit joi dupa amiaza, la o casa din comuna constanteana Valu lui Traian. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa intervina joi dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din comuna Valu lui Traian, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Echipele de interventie au constatat ca incendiul se manifesta in interiorul casei si nu erau persoane in locuinta. Pompierii au salvat din incendiu un iepure,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit, joi, 20 iulie, la un incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea constanțeana Valu lui Traian, in care se aflau mai multe animale de companie, informeaza Cuget Liber.In momentul producerii incendiului, in locuința nu se afla nicio persoana.„Militarii ISU Dobrogea…

- Pompierii constanteni au intervenit vineri dimineata pentru salvarea a zece copii care se antrenau cu caiacele pe un lac si au fost surprinsi de furtuna. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati vineri, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina…

- In aceasta dimineata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Murfatlar. Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la o garsoniera produs pe strada Mihai EminescuLa fata locului au intervenit Detasamentul Palas cu 2 ASAS, autoplatforma, descarcerare,…

- UPDATE Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogera, incendiul nu se confirma. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe strada Traian din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un posibil incendiu la un apartament.…

- Peste 100 de gospodarii au fost inundate si 42 de persoane au fost evacuate, in noaptea de duminica spre luni, in urma inundatiilor cauzate de aversele torentiale care au produs viituri puternice in satele Risculita, Risca si Baldovin din comuna Baia de Cris, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au transmis ca pompierii au fost solicitati sa intervina, in noaptea de duminica spre luni dupa ce alarma de incendiu de la un aparthotel din Mamaia s-a declansat. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, autoscara, un echipaj…

- Douazeci si sapte de persoane au fost evacuate in noaptea de duminica spre luni dintr-un aparthotel din Mamaia dupa ce s-a declansat alarma de incendiu, iar in unitate se simtea miros de fum, pompierii au verificat, dar nu au gasit sursa de foc, informeaza news.ro.Inspectoratul pentru Situatii de…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Poarta Alba din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la acoperisul unei case de pe strada Carierei. La locul accidentului au fost trimise…