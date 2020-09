Reality-show-ul Keeping Up With The Kardashians se va încheia…

Reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians”, difuzat de postul E!, se va incheia odata cu al 20-lea sezon, a anuntat Kim Kardashian West pe Twitter, potrivit news.ro.

„Cu inimile indurerate, am luat aceasta decizie dificila, ca familie, sa spunem ramas bun «Keeping Up With The Kardashians». Acest show ne-a facut ceea ce suntem si voi fi mereu recunoscatoare tuturor celor care au jucat un rol in formarea carierelor noastre si schimbarea vietilor noastre pentru totdeauna”, a scris Kim Kardashian West.

Serialul a debutat in urma cu 13 ani, iar Kim si surorile ei, parintii, copiii si…