Realitatea vieții cotidiene din România: restanțe la facturi, locuințe greu de întreținut și lupta cu un sistem de sănătate costisitor Ancheta asupra calitatii vietii ”Conditiile de viatǎ ale populatiei din Romania, in anul 2022”, publicata recent de catre Institutul Național de Statistica, releva o realitate sumbra a societații curente. Deși proprietari de locuințe in peste 90% din gospodarii, romanii intampina mari dificultați in a ține pasul cu cheltuielile lunare, se regasesc deseori in situații in care acumuleaza restanțe la facturi și locuiesc in case sau apartamente care ii pun la cheltuiala pe fondul deteriorarii podelelor, structurilor de rezistența ale caselor sau al problemelor de igrasie. Dintre platile pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania continua sa inregistreze un spor natural negativSporul natural al populatiei Romaniei a fost negativ, in luna iulie a acestui an, cu 4.659 de persoane, in timp ce numarul casatoriilor s-a diminuat cu 2.114 fata de perioada similara din anului precedent, releva datele centralizate de Institutul…

- Pentru prima data in istorie, imigranții veniți la munca in Romania sunt principala cauza a creșterii populației Romaniei, atrage atenția Institutul Național de Statistica, potrivit Hotnews. Numarul imigrantilor a fost mai mare decat al romanilor care au parasit țara cu circa 85.000 de persoane. In…

- Castigul salarial mediu net in Romania a ajuns in luna iunie la 4.600 lei, in crestere cu 1,3% (57 lei) fața de luna mai 2023 și cu 15,7% mai mare decat in urma cu un an, arata datele publicate azi de Institutul Național de Statistica. Atat castigul salarial mediu brut, cat si cel net au crescut in…

- CASTIGUL SALARIAL MEDIU PE ECONOMIE, IN SCADERE, IN LUNA MAI 2023 INS : Caștigul salarial mediu brut pe economie - 7.229 lei, iar cel net - 4.543 lei ▪ In luna mai 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7229 lei, cu 82 lei (-1,1%) mai mic decat in lunaaprilie 2023.▪ Castigul salarial mediu net…

- Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii au fost de 6.979 de lei, in primul trimestru al anului in curs, in crestere cu 12,1% fata de aceeasi perioada din 2022, in timp ce cheltuielile au reprezentat 85,6% din total, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).…

- Populatia activa a Romaniei era, in trimestrul I 2023, de 8.147.200 persoane, din care 7.675.400 persoane erau ocupate si 471.800 persoane erau someri, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”In trimestrul I 2023, rata de ocupare a populatiei in…