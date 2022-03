Realitatea şi zona virtuală (P) De mai bine de o saptamana asistam consternati la ceea ce se intampla la un pas de noi. Conflictul Rusia – Ucraina, prelungindu-se, risca sa ne toceasca capacitatea de a simti exact sau de a evalua corect pericolele. Lectia pandemiei a indicat dinamica acestui comportament in care orientarea normala a fost si este inca perturbata de teoriile conspirationiste si interpretarile irationale. Dupa spaima de la inceput, cand izoleta era considerata car mortuar, treptat ne-am obisnuit cu virusul, care pentru unii a fost si inca este, in timp ce pentru altii nici nu a existat. Masca de protectie pentru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Alko, societatea publica care detine monopolul vanzarii cu amanuntul a bauturilor alcoolice in Finlanda, a anuntat luni ca a retras toate bauturile rusesti de pe rafturile magazinelor sale in urma invaziei Rusiei in Ucraina, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Alko, in calitate de operator responsabil,…

- Prim-ministrul Marii Britanii i-a laudat pe ucraineni pentru ca „au ripostat... cu mai multa rezistența decat se așteptase Kremlinul”. „Ceea ce se intampla pe continentul european este o catastrofa absoluta”, a spus el. Johnson a pus la indoiala posibilele negocieri intre delegațiile ruse și ucrainene…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a lansat in zorii zilei de joi o invazie pe scara larga impotriva Ucrainei – terestra, aeriana si navala. “Aceste competente…

- Moment jenant pentru Serghei Lavrov, liderul diplomației Rusești. În cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi la Moscova, acesta s-a certat practic cu unul dintre jurnaliștii CNN, care se afla în aceste momente la Kiev, transmite realitatea.md. Fiind Întrebat daca…

- Sectorul financiar european a suferit joi scaderi puternice ale prețului acțiunilor dupa ce forțele militare ale Rusiei au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sancțiuni impotriva Moscovei. Indicele bursier pentru bancile din zona euro a scazut cu 8,6%, stergand practic toate castigurile…

- In salva de sancțiuni UE-SUA impotriva Rusiei dupa lansarea ofensivei sale in Ucraina era inclusa excluderea bancilor și companiilor rusești din rețeaua interbancara Swift. Cand colo, operațiunea pare ca se amana „pe moment”. Uniunea Europeana nu ar trebui sa blocheze pentru moment accesul Rusiei la…

- Statele Unite sunt angajate sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la consolidarea rezistentei Romaniei in fata efectelor unei potentiale actiuni militare a Rusiei in Ucraina si ia in considerare toate scenariile, inclusiv o eventuala criza energica si o posibila criza a refugiatilor ucraineni in…

- Banca Centrala Europeana pregatește bancile pentru un posibil atac cibernetic susținut de Rusia, pe masura ce tensiunile cu Ucraina se intensifica, au declarat doua persoane care au cunoștința despre acest subiect, in timp ce regiunea se pregatește pentru