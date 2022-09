Stiri pe aceeasi tema

- „Vorbește urat de toata lumea. E de neoprit. Nu știu cine și ce anume i-a dat aripile astea, nu știu in ce anturaj a intrat. Eu eram aia guraliva, eu ii spuneam ca il apar, acum vad ca s-a schimbat. Din toata presa, numai cei de la Cancan au exclusivitați. Nimeni nu știe nimic, doar aia de la Cancan.…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au fost implicați, vineri seara, intr-un conflict violent. Au aparut imagini de la bataia cumplita dintre cei doi, in urma careia aceștia au ajuns la secția de poliție. Vineri seara, in jurul orei 20:00, Realitatea Plus a difuzat o informație incredibila din…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi fost implicați, vineri, intr-un conflict violent. Cei doi au ajuns la secția de poliție din Snagov, dupa ce foștii soți s-ar fi luat la bataie in cursul dupa-amiezii. In jurul orei 20:00, Realitatea Plus a difuzat o informație incredibila din lumea mondena.…

- Ca urmare a declaratiilor facute de liderul belarus Aleksandr Lukasenko la un eveniment public in cursul zilei de sambata, 17 septembrie, ocazie cu care acesta a mentionat, printre altele, ca Statele Unite imping Europa intr o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei si ca si alte state,…

- Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public privind scutirea de la plata asigurarilor de sanatate pentru o perioada de 10 ani a donatorilor de celule stem hematopoietice, Ministerul Sanatatii vine cu mai multe lamuriri. Astfel, potrivit Ministerului Sanatatii, noile modificari la Legea nr.…

- Realitatea Plus, prima televiziune de știri din Romania, susține și respecta dreptul la opinie al tuturor cetațenilor romani The post Realitatea Plus susține și respecta dreptul la opinie al tuturor cetațenilor romani. Precizari importante de presa in cazul Cristian Rizea – Emilia Șercan appeared first…

- Clarificari din partea BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. SAFPP La solicitarea cotidianului ZIUA de Constanta, BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. face cateva precizari in legatura cu perchezitiile de azi, 30 iunie 2022. Context Astazi, 30…