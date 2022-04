Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu din relația cu Ami Teiceanu, a facut o schimbare radicala de look. Tanara a surprins pe toata lumea cand a anunțat ca a renunțat la parul lung și s-a tuns bob. Inainte de Paște, Carmina Varciu, in varsta de 19 ani, a simțit nevoia unei schimbari de look, astfel ca a dat…

- Sunt cunoscuți pentru simțul umorului, așa ca Dani Oțil și Razvan Simion știu de fiecare data cum sa le aduca zambetul pe buze telespectatorilor in cadrul emisiunii pe care o prezinta. In aceasta dimineața, Razvan Simion a fost cel care a transmis o ironie la adresa prezentatorului TV cu privire daca…

- Liviu Varciu este mereu cu simțul umorului și glumele la el, inclusiv cand merge la munca și se intalnește cu colegii de breasla. Ei bine, recent, in timpul unei pauze, prezentatorul TV nu s-a putut abține sa nu faca din nou o ironie la adresa prietenului sau, Andrei Ștefanescu. Iata ce i-a spus, dar…

- Ieri, Liviu Varciu a fost sarbatoritul zilei, insa se pare ca și astazi prietenii și colegii de breasla se țin de surprize uriașe pentru indragitul prezentator TV. Iata cum a fost așteptat la locul de munca inca de la primele ore ale dimineții, dar și ce l-a lasat fara cuvinte pe partenerul de viața…

- Liviu Varciu nu și-a surprins iubita cu flori sau cu cadouri scumpe astazi, de 8 martie, ci intr-un mod cu totul și cu totul inedit. Iata unde a dus-o prezentatorul TV pe Anda Calin de ziua femeilor, dar și reacția neașteptata a partenerei lui de viața!

- Declarațiile lui Novak Djokovic conform carora el nu este anti-vaccinist au starnit ironii la adresa sa. Novak Djokovic a declarat pentru BBC ca nu este anti-vaxer, dar ca prefera sa rateze turnee de Grand Slam decat sa se vaccineze anti-coronavirus. Vezi și Novak Djokovic prefera sa rateze trofee decat…

- Relația lui Vlad Gherman cu cu Oana Moșneagu a fost neașteptata pentru unii și speculata de alții, dar in cele din urma s-a dovedit a fi adevarata. In ceea ce o privește pe fosta iubita a actorului, Cristina Ciobanașu, anunțul nu pare sa fi fost deloc o surpriza, iar odata ce relația a devenit publica…

- Scene incredibile in miez de noaptea in curtea lui Liviu Varciu. Prezentatorul a publicat pe pagina sa de Instagram un clip video in care apare alaturi de cainele sau, dar nu oricum, ci in timpul unui ”atac”. Iata ce spune vedeta.