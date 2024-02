Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Mateuț, co-prezentatoarea de la Xtra Night Show, este una dintre cele mai cunoscute, dar și apreciate vedete din showbiz-ul romanesc. Aceasta și-a surprins fanii de pe internet cu cea mai recenta postare facuta publica pe pagina sa de Instagram. Iata cum s-a postat Natalia Mateuț de Valentine's…

- Carmen de la Salciua s-a afișat complet naturala. Artista s-a postat pe rețelele de socializare nemachiata și nu a ales sa-și puna filtre de infrumusețare. Iata cum arata celebra cantareața fara pic de machiaj pe fața!

- Andreea Raicu s-a intors in India acolo unde in urma cu peste 10 ani iși regasea increderea in sine. Acum, frumoasa vedeta s-a afișat cu chipul complet natural, fara pic de machiaj, in mediul online.

- Alina Ceușan este recunoscuta pentru prezența sa fizica, optand aproape intotdeauna pentru machiaj. Cu toate acestea, puțini au avut privilegiul sa o observe intr-o stare complet naturala, fara machiaj sau filtre de infrumusețare. Recent, influencerița s-a prezentat in mod autentic. Iata cum s-a afișat…

- Diana Munteanu a atras atenția cu cele mai noi fotografii postate pe rețelele de socializare. Prezentatoarea matinalului de weekend de la Antena 1 se bucura la inceput de an de o vacanța in Maldive. Diana Munteanu a parasit Romania inainte de Anul Nou. Aflata in concediu de la Antena 1, prezentatoarea…

- Toata lumea o cunoaște pe Sanziana Negru machiata, insa nu mulț știu cum arata celebra influencerița nemachiata și fara filtre de infrumusețare. Ei bine, concurenta de la America Express s-a afișat recent complet naturala. Iata ce a postat ea pe rețelele de socializare!