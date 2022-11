Stiri pe aceeasi tema

- Caz de noaptea minții, in Romania! Actrița Lia Bugnar povestește ca s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a cazut de una singura de pe bicicleta, pe o strada pustie. Bugnar spune ca a mers la spital cu barbia sparta, iar personalul medical a alertat poliția, care i-a…

- O ieșire cu motocicleta la plimbare prin Suceava l-a costat pe un tanar de 24 de ani din Moara un dosar penal pentru nu mai puțin de patru infracțiuni. Tanarul a fost oprit la control de un echipaj de Poliție miercuri in jurul orelor 23.15. Oamenii legii au constatat ca nu avea permis, era baut […]…

- Un barbat din Alba a gasit un card bancar, insa nu l-a dus la poliție sau la banca. Ce a urmat de s-a ales cu un dosar penal Un barbat din Ighiu este cercetat de polițiști, dupa ce a gasit un card bancar pierdut de un barbat din Alba Iulia. Acesta nu a dus cardul catre o unitate bancara sau catre poliție,…

- Potrivit sursei citate, "in continuare sunt efectuate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, urmand a fi stabilite circumstantele in care s-a produs evenimentul si incadrarea juridica a faptei."Cei doi barbati care se aflau in motodeltaplan au suferit fracturi si…

- La data de 5 octombrie in jurul orei 17.20, in timp ce se deplasa in calitate de biciclist pe DJ 209 D pe raza comunei Stroiești, un localnic de 55 de ani a cazut pe partea carosabila. Din impact a rezultat ranirea biciclistului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de ingrijiri…

- Un barbat de 66 ani din comuna Dorna Arini in timp ce se deplasa cu bicicleta, pe o cale de acces neclasificata, din comuna Șaru Dornei, la coborarea unei pante s-a dezechilibrat și a cazut. Biciclistul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat.…