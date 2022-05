REALITATE – Zonele din Maramureș unde efectivele de animale sunt tot mai puține In zonele de pe langa orașe nu se mai cresc animale ca odinioara. Iar motivele țin de faptul ca tinerii sunt plecați in strainatate, iar batranii nu mai pot avea grija de animale multe. Cel mult se ține acum in grajd o vacuța, pentru a avea un pic de lapte. Caii din multe zone ale județului aproape au disparut, locul lor fiind luat de tractoare și alte utilaje agricole, iar acest declin al efectivelor de animale este recunoscut și de cei de la Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș. „Ca de fiecare data, primavara noi incepem cu recoltare probe anemie infecțioasa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

