Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid este interesata de Marcelo Brozovic (27 de ani) de la Inter Milano. Mundo Deportivo anunța ca Zinedine Zidane este un mare fan al mjlocașului croat și ca ar vrea sa-l aduca din vara. „Zizou" il vede pe Brozovic drept un potențial inlocuitor al lui Casemiro, dar considera ca interistul s-ar…

- Eden Hazard (28 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, va rata Supercupa Spaniei, care se desfașoara intre 8 și 12 ianuarie la Jeddah (Arabia Saudita). Anunțul a fost facut astazi de Zinedine Zidane, in cadrul unei conferințe de presa: „E out pentru aceasta competiție, sper ca va fi apt dupa…

- Familia femeii arse pe masa de operatie la Spitalul de Urgenta Floreasca sustine intr-un comunicat ca nu a stiut de gravitatea situatiei decat dupa ce cazul a aparut in mass-media. Mai mult, personalul medical nu le-ar explicat clar despre acest incident nefericit....

- Veștile legate de starea de sanatate a lui Michael Schumacher nu au fost foarte multe, in ultimii ani. Cunoscutul pilot de curse a suferit leziuni foarte grave, in zona capului, dupa ce a s-a lovit de o stanca atunci cand se afla la schi in Alpii francezi. A urmat o lunga perioada in care starea […]…

- Un copil pe care parinții il credeau mort, la doi ani și jumatate de la dispariția lui, a fost gasit de polițiștii germani. Soarta pe care a avut-o minorul este desprinsa dintr-un film de groaza, scrie a1.ro.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Suceava, pe DN 17 Gura Humorului – Campulung Moldovenesc, in zona localitatii Vama, conducatorul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba si a intrat intr-un imobil. Evenimentul s-a soldat cu ranirea grava…

- Barcelona - Real Madrid este unul dintre cele mai așteptate meciuri ale anului. Miercuri, 18 decembrie, de la ora 21:00, cele doua formații se vor intalni in primul "El Clasico" al sezonului pe Camp Nou, anunța MEDIAFAX.In conferința de presa susținuta inaintea partidei, tehnicianul gruparii…

- In luna august, un urs a fost lovit de patru mașini și a murit. Incidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona Aciliu din județul Sibiu. Ce s-a intamplat cu barbatul care s-a ciocnit cu ursul?