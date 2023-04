Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, absent in ultimele doua saptamani din cauza unei accidentari, va fi apt pentru meciul de sambata din Premier League impotriva lui Southampton, a declarat vineri antrenorul Pep Guardiola, scrie AFP.Atacantul norvegian, care a marcat 42 de goluri in…

- Bayern a fost eliminata de Freiburg din sferturile Cupei Germaniei. Pentru Freiburg au marcat Holer și Hofler, in timp ce unica reușita a bavarezilor a fost semnata de Upamecano. Chelsea – Liverpool și Juventus – Inter au fost meciurile zilei din Europa și au putut fi urmarite, in format LIVE TEXT,…

- Athletic Bilbao – Barcelona 0-1! Catalanii lui Xavi continua cursa spre titlu, in La Liga. In Serie A, Juventus a obținut o victorie spectaculoasa in fața Sampdoriei, la finalul unui meci cu 6 goluri. In Premier League, Arsenal a facut instrucție cu Fulham, in timp ce Manchester United s-a incurcat…

- Sunt meciuri tari in campionatele puternice din Europa astazi, iar balul a fost deschis cu Bournemouth – Liverpool. „Cormoranii” au fost invinși surprinzator. De asemenea, astazi a avut loc si duelul fostilor selectioneri ai nationalei Romaniei, Mirel Radoi si Cosmin Contra. Al-Tai a fost invinsa de…

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

