- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Mallorca, in etapa a 14-a din La Liga, scrie news.ro.Madrilenii au dominat partida cu Mallorca si au inscris unicul gol al infruntarii in minutul 64, prin Griezmann, care a reluat cu o lovitura de cap centrarea…

- Girona a caștigat și cu Rayo Vallecano, la care Andrei Rațiu a fost pe teren 78 de minute, scor 2-1, și continua parcursul de poveste din acest sezon de La Liga. Catalanii vor incheia etapa pe prima poziție. Doar Atletico Madrid, in a treia etapa a sezonului, mai caștigase acasa la Rayo Vallecano in…

- Mijlocasul Jude Bellingham, in varsta de 20 de ani, s-a accidentat la meciul sustinut de Real Madrid cu Rayo Vallecano, scor 0-0, din campionatul Spaniei, potrivit news.ro.Examinarile medicale efectuate luni dimineata au relevat o usoara luxatie a umarului stang, care ar putea compromite participarea…

- Marc Guiu, puștiul de 17 ani care i-a adus Barcelonei 3 puncte cu Bilbao (1-0), va pleca saptamana viitoare la naționala Under 17 a Spaniei, cu care vizeaza titlul suprem la Mondialul din Indonezia (10 noiembrie - 2 decembrie). Marc Guiu a intrat in istoria Barcelonei, la numai 17 ani, drept jucatorul…

- Girona a caștigat deplasarea de la Villarreal, scor 2-1, și s-a instalat, cu 19 puncte, pe prima poziție a clasamentului din La Liga. Girona a inregistrat șase victorii și un egal in primele șapte etape ale primei ligi din Spania. Dupa remiza din prima etapa, 1-1 cu Real Sociedad, Girona a bifat victorii…

- Echipa spaniola Girona s-a impus luni seara, in deplasare, scor 4-2, in fata gruparii Granada, in ultimul meci al etapei a cincea din La Liga. Girona se afla pe locul 3 in clasament, anunța news.ro.Pe stadionul Nuevos Los Carmenes, din Granada, prima repriza a apartinut vizitatorilor de la Girona.…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Real Sociedad, revenind dupa ce a fost condusa cu 1-0, in etapa a cincea din La Liga, anunța news.ro.Oaspetii au deschis scorul repede pe Santiago Bernabeu, prin Barrenetxea, in minutul 5, iar madrilenii au reusit…

- Echipa spaniola Valencia a invins sambata, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, in etapa a cincea din La Liga.Valencia a dominat echipa lui Simeone, iar Hugo Duro a reusit o dubla, marcand in minutele 5 si 34. Javier Guerra a stabilit scorul final in minutul 54 si Valencia este pe…