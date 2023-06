Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a desparțit de Marco Asensio, Mariano Diaz, Eden Hazard și Karim Benzema, Real Madrid este obligata sa aduca noi jucatori pentru ca in sezonul urmator sa poata face fața in toate competițiile. Jurnaliștii de la MARCA scriu ca „los blancos” sunt in contact cu Bayern pentru transferul unui fundaș…

- Fiica starului de fotbal Pele, Kelly Cristina Nascimiento, și-a exprimat indignarea dupa ce atacantul brazilian al echipei Real Madrid, Vinicius Junior, a primit injurii rasiale din partea fanilor la infrangerea de duminica a echipei sale. Intr-o inregistrare video postata pe contul sau de Instagram,…

- Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner si Alex Oxlade-Chamberlain o vor parasi pe FC Liverpool la final de sezon, atunci cand le expira contractele. Cei patru jucatori au avut un rol cheie in cucerirea Ligii Campionilor din 2019 si au contribuit la cucerirea titlului in 2020, primul dupa o seceta…

- Cu patru etape inainte de finalul sezonului, FC Barcelona a cucerit un nou titlu de campioana a Spaniei, dupa ce s-a impus pe terenul rivalei locale, Espanyol, cu scorul de 4-2. Catalanii au castigat prin golurile marcate de Robert Lewandowski (dubla), Alejandro Balde si Jules Kounde. Pentru Espanyol…

- FC Barcelona a facut un nou pas spre castigarea campionatului de fotbal al Spaniei, invingand-o cu 1-0 acasa pe Atletico Madrid, duminica, in derby-ul etapei a 30-a. Golulul victoriei a fost inscris de Ferran Torres in minutul 44. De menționat ca arbitrul a aratat unsprezece cartonase galbene, zece…

- Starul argentinian Lionel Messi, aflat in ultimile șase luni de contract cu gruparea franceza Paris Saint-Germain, este hotarat sa nu iși prelungeasca ințelegerea cu formația de pe Parc des Princes. Messi, care va implini 36 de ani in iunie, s-a alaturat lui PSG in vara lui 2021. Atitudinea suporterilor,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO, scrie The Sun , citand o sursa diplomatica, informeaza Reuters.Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va prelua conducerea in octombrie, conform…

- Harry Maguire spune ca orice altceva decat o victorie la Euro 2024 va fi un „eșec”. Mijlocașul central l-a susținut, de asemenea, pe Gareth Southgate pentru ca a incurajat echipa. Aceasta victorie a marcat un alt reper istoric pentru echipa, care nu a mai caștigat in țara din 1961, iar Maguire considera…