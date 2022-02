Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul galez Gareth Bale s-a amuzat pe seama faptului ca Eden Hazard, coechipierul sau belgian de la Real Madrid, nu a fost introdus in meciul cu Athletic Bilbao, pierdut joi (0-1) in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, scrie ziarul Le Soir, potrivit Agerpres. In minutul 75 al meciului…

- Real Madrid a fost eliminata, joi seara, in sferturile de finala ale Cupei Spaniei. Trupa lui Carlo Ancelotti a cedat la limita cu Athletic Bilbao, scor 0-1. Careul de ași din Copa del Rey e surprinzator: Bilbao, Betis, Rayo Vallecano și Valencia urmeaza sa lupte pentru trofeu. Dupa ce au eliminat-o…

- Portarul Cristiano Pereira Figueiredo, 31 de ani, ultima oara la campioana Romaniei, CFR Cluj, a semnat un contract cu Dinamo Bucuresti pana la finalul acestui sezon competitional, cu optiune de prelungire pentru inca un an, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pentru pagina oficiala de…

- Real Madrid a caștigat primul trofeu din 2022, Supercupa Spaniei in fața lui Athletic Bilbao, iar Carlo Ancelotti (62 de ani) a fixat deja obiectivul pentru echipa in noul sezon. Tehnicianul italian iși dorește ca echipa sa sa triumfe și in celelalte competiții in care Real Madrid este angrenata. ...

- Toni Kroos, care a petrecut ultimii opt ani la Real Madrid, a raspuns ferm atunci când, la conferința premergatoare El Clasico de miercuri, a fost întrebat care crede ca este diferența între Xavi și Ronald Koeman. Real Madrid și Barcelona se înfrunta în semifinalele…

- Alcoyano - Real Madrid se joaca miercuri, de la 22:30, in 16-imile Cupei Spaniei. Astfel, Real merge pe terenul unde, in sezonul trecut, era eliminata in aceeași faza a competiției. Real Madrid a inceput cu stangul anul 2022! „Galacticii” au pierdut primul meci al anului, in deplasare cu Getafe, scor…

- Real Madrid a invns-o pe Athletic Bilbao cu scorul de 1-0, intr-un meci restant din etapa a 9-a a primei ligi spaniole de fotbal,disputat miercuri pe Stadionul ''Santiago Bernabeu''. Atacantul francez Karim Benzema a marcat singurul gol al partidei (40). Benzema este golgheterul la zi din La Liga,…

