Stiri pe aceeasi tema

- Kevin De Bruyne a marcat un gol superb in Real Madrid – Manchester City 1-1. Belgianul i-a facut pe „cetateni” sa plece neinvinsi de pe Santiago Bernabeu. In minutul 67 al meciului Kevin De Bruyne a primit o minge la marginea careului. Belgianul a sutat violent, fara nicio sansa pentru Thibaut Courtois.…

- Pep Guardiola a avut o prima reactie dupa Real Madrid – Manchester City 1-1. Golurile meciului de pe Santiago Bernabeu au fost marcate de Vinicius, pentru Real Madrid, si de Kevin de Bruyne, pentru Manchester City. Pep Guardiola s-a aratat multumit de rezultat, insa a spus ca echipa sa nu va proni cu…

- Carlo Ancelotti a luat foc dupa golul marcat de Kevin De Bruyne in Real Madrid – Manchester City 1-1! Antrenorul italian a contestat vehement golul marcat de englezi, dar s-a ales cu un cartonas galben. Carlo Ancelotti a cerut ca golul sa fie anulat si a invocat doua faze care au avut loc inaintea reusitei…

- Manchester City va juca marți seara in compania celor de la Real Madrid in prima manșa a semifinalelor UEFA Champions League, iar Pep Guardiola și-a laudat unul dintre jucatorii sai la conferința de presa dinaintea partidei.

- Erling Haaland a reușit o noua prestație uluitoare in tricoul lui Manchester City. Atacantul norvegian a inscris de cinci ori in meciul in care echipa lui Pep Guardiola a invins RB Leipzig cu 7-0 și s-a calificat in sferturile Champions League. Este al treilea jucator care reușește aceasta performanța…

- Inainte de startul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor, Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a avut cuvinte de lauda pentru Real Madrid. RB Leipzig și Manchester City se intalnesc azi, de la ora 22:00, intr-un meci contand pentru manșa tur din optimile de finala din Champions League.…

- Karim Benzema s-a declarat extrem de fericit, dupa ce a reusit o „dubla” in partida dintre Liverpool si Real Madrid. Atacantul francez a dezvaluit ca isi doreste o alta victorie in meciul retur din optimile UEFA Champions League, meci care se va desfasura pe Santiago Bernabeu, peste trei saptamani.…

- Ce a declarat Erling Haaland dupa ce a marcat in derby-ul Arsenal – Manchester City, scor 1-3, restanta din etapa a 12-a din Premier League. Atacantul norvegian si-a trecut numele pe tabela si a ajutat-o pe echipa lui Pep Guardiola sa urce pe primul loc in campionatul Angliei. Haaland a ajuns la 26…