- Reactia presei internationale dupa nebunia din Liverpool – Real Madrid 2-5. Campioana Europei a avut o revenire uluitoare dupa ce a fost condusa cu 2-0 pe Anfield. Real Madrid a oferit o adevarata lectie de fotbal pe Anfield. Condusa cu 2-0 inca din minutul 15, campioana Europei a avut o revenire fabuloasa.…

- Verdictul specialistului pentru cea mai controversata faza din Liverpool – Real Madrid 2-5. In minutul 53, Istvan Kovacs a decis ca duelul dintre Carvajal si Darwin Nunez a fost unul regulamentar. Arbitrul roman a considerat nu se impunea sa acorde penalty. Mai mult, nici cei din camera VAR nu au reactionat,…

- Karim Benzema s-a declarat extrem de fericit, dupa ce a reusit o „dubla” in partida dintre Liverpool si Real Madrid. Atacantul francez a dezvaluit ca isi doreste o alta victorie in meciul retur din optimile UEFA Champions League, meci care se va desfasura pe Santiago Bernabeu, peste trei saptamani.…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a autorizat pastrarea unui minut de reculegere inaintea partidei dintre echipele FC Liverpool si Real Madrid, marti seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, precum si ca jucatorii madrileni sa poarte banderole negre in memoria lui Amancio…

- ​Liverpool - Real Madrid, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 21 februarie, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Campioana en titre a Europei, Real Madrid, s-ar putea prezenta la meciul contra celor de la Liverpool, din faza „optimilor” de finala ale UEFA Champions League, fara 3 jucatori importanți. Liverpool - Real Madrid se joaca marți, 21 februarie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.roReturul se va juca pe…

- Romanul Istvan Kovacs va arbitra meciul Liverpool - Real Madrid, care va avea loc marti, pe Anfield, in turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, a anuntat UEFA, citata de agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liverpool – Everton 2-0. Echipa lui Jurgen Klopp a caștigat Merseyside Derby. Cody Gakpo a inscris primul gol pentru „cormorani”. Formația de pe Anfield a obținut prima victorie in Premier League in 2023. Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 36, dupa un contraatac purtat de Darwin Nunez. Jucatorul…