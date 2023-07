Stiri pe aceeasi tema

- Florentino Perez (76 de ani), președintele lui Real Madrid, a confirmat transferul atacantului Joselu (33), despre care spune ca va fi ultima mutare a clubului blanco din acest mercato. Real Madrid i-a transferat in aceasta vara pe fundașul stanga Fran Garcia și mijlocașul Jude Bellingham, in timp ce…

- Dupa ce perfectat transferul mijlocașului englez Jude Bellingham (19 ani), de la Borussia Dortmund, Real Madrid ar fi pus ochii pe inca un jucator al trupei germane: atacantul neamț cu mama din Romania, Karim Adeyemi (21 de ani). Gruparea de pe „Santiago Bernabeu” cauta sa aduca un atacant de viitor,…

- Real Madrid a anunțat recent transferul mijlocașului englez Jude Bellingham, iar președintele Florentino Perez lucreaza la aducerea unui atacant care sa il inlocuiasca pe Karim Benzema, plecat la Al-Ittihad.

- Saudiții de la Al-Ittihad au dat o adevarata lovitura de imagine, dupa transferul Balonului de Aur, Karim Benzema. Totuși, clubul nu s-a oprit la fostul atacant al lui Real, ci a mai convins un superstar sa semneze.

- Karim Benzema (35 de ani) s-a desparțit dupa 14 sezoane de Real Madrid printr-o ceremonie emoționanta, ținuta in fața președintelui Florentino Perez și a echipei, blanco, care l-a aplaudat și l-a facut sa planga la final. Karim Benzema și-a luat astazi la revedere de la Real Madrid. ...

- Fotbalul din Arabia Saudita l-a "primit" la inceputul anului pe Cristiano Ronaldo (38 de ani), care a semnat cu Al-Nassr. Atacantul portughez ar putea sa primeasca in curind "intariri". Karim Benzema este aproape de a semna cu Al-Ittihad, asta dupa ce desparțirea sa de Real Madrid a fost confirmata…

- Real Madrid il vrea pe atacantul lui Chelsea, Kai Havertz (23 de ani), in cazul in care Karim Benzema (35 de ani) pleaca la Al-Ittihad, care i-a propus 400 de milioane de euro pentru doi ani de contract. Real Madrid iși continua ofensiva pe piața transferurilor. Dupa mijlocașul Jude Bellingham, ca și…

- Jude Bellingham, 19 ani, va pleca de la Borussia Dortmund la Real Madrid pentru o suma in jur de 120 de milioane de euro! Clubul german l-a achiziționat cu 25 de milioane in 2020. La Dortmund, mercato e o afacere de proporții. Se investește in tineri și, peste o perioada, uneori mai lunga, alteori mai…