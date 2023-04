Stiri pe aceeasi tema

Tehnicianul Pablo Machin a fost demis de la conducerea echipei Elche, ocupanta ultimului loc in campionatul Spaniei, potrivit news.ro.Machin a fost demis a doua zi dupa esecul, scor 0-2, cu Real Sociedad, in etapa a 26-a.

Echipa Atletico Madrid a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Girona, luni seara, in ultimul meci al etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Spaniei.Madrilenii au inscris unicul gol al intalnirii in prelungirile reprizei secunde, prin atacantul Alvaro Morata (90-1), in urma…

Formatia FC Sevilla a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Almeria, intr-un meci din etapa a 25-a a campionatului Spaniei, in care adversarii au condus cu 1-0.Almeria a deschis scorul prin Akieme, in minutul 2, noteaza News.ro

Partida cu FC Sevilla a reprezentat un record pentru antrenorul Diego Simeone, care a ajuns la 613 meciuri la carma echipei Atletico Madrid. Madrilenii s-au impus, scor 6-1.

Formatia Valencia a inregistrat, luni, al cincilea esec consecutiv in campionatul Spaniei, dupa ce a fost invinsa de Getafe, scor 1-0, in etapa a XXII-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.

Formatia Atletico Madrid a obtinut o remiza, in timp ce Villarreal a inregisrat un esec, sambata, in etapa a 20-a a campionatului Spaniei, anunța news.ro.

Formatia Rayo Vallecano a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Villarreal, in etapa a 19-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Camello, in minutul 70.

Formatia Valencia a incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei Almeria, in etapa a XVIII-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.