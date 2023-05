Real Madrid a făcut un pas greșit cu Manchester City în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor 1-1(1-0) Real Madrid a terminat la egalitate cu Manchester City, 1-1 (1-0), marti seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. Detinatoarea trofeului a deschis scorul prin brazilianul Vinicius Junior (36), echipa antrenata de Pep Guardiola egaland dupa pauza prin belgianul Kevin De Bruyne (67). City a prima repriza, pe care a incheiat-o cu o posesie de 68%, fata de doar cele 32 de procente ale gazdelor. Courtois a fost pus la incercare mai intai de conationalul sau De Bruyne (8), apoi de Rodri (14), dar a fost la post de fiecare data. In plina dominare… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

