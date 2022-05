Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a impus in finala de la Paris și și-a adjudecat al 14-lea trofeu din istoria UEFA Champions League. In timp ce Liverpool pierde din nou contra madrilenilor in ultimul act, dupa eșecul din 2018. Real Madrid a caștigat trofeul Champions League dupa ce a invins cu 1 – 0 Liverpool. Este pentru…

- Incidente inainte de finala UEFA Champions League, Liverpool – Real Madrid Dupa ce inițial startul partidei a fost amanat cu 15 minute, de la 22:00 la 22:15, UEFA a anunțat ca primul fluier al arbitrului va fi la 22:36. La fel ca la finala EURO 2020, fanii care nu aveau bilete au forțat intrarea pe…

- Spaniolii de la cotidianul AS au prefațat duelul de pe Stade de France, jucand pe Play Station 5 partida dintre echipele lui Jurgen Klopp și Carlo Ancelotti. Liverpool - Real Madrid, finala Ligii Campionilor, e in acesta seara, de la ora 22:00, in direct pe Digi 1, Orange, Prima Sport și liveTEXT pe…

- Astazi se disputa marea finala din principala competiție intercluburi de pe continent, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Liverpool – Real Madrid (ora 22:00) cota 2.20 Marea finala din Liga Campionilor le pune fața in fața pe Liverpool și pe Real Madrid, intr-un duel așteptat de o…

- Real Madrid este usor favorita in finala din aceasta seara a Ligii Campionilor impotriva lui Liverpool, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei engleze, Juergen Klopp, citat de AFP inaintea ultimului act al celei mai importante competitii fotbalistice intercluburi. „Cine este…

- Carlo Ancelotti (62 de ani), antrenorul lui Real Madrid, se gandește deja la finala Ligii Campionilor cu Liverpool, de pe 28 mai. Deja campioana in La Liga, Real Madrid joaca in ultima etapa cu Betis, pe „Santiago Bernabeu”, azi de la ora 22:00. Cu toate acestea, tehnicianul madrilenilor a recunoscut…

- Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a asigurat joi ca s-a hotarat in privinta formulei de start din finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, programata pe 28 mai la Paris, si a subliniat ca "nu exista frica", dar exista "ingrijorare" care va creste pe masura ce se apropie ziua…

- Real Madrid e in finala Champions League, dupa 3-1, dupa prelungiri cu Manchester City. n tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de France, programata pe 28 mai. La conferința de presa de la finalul partidei, Carlo…