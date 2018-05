Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca premierul Viorica Dancila nu va face niciun pas inapoi in relatia tensionata cu presedintele Iohannis, aceste declaratii venind in contextul in care seful statului a anuntat ca isi mentine opinia cu privire la demisia prim-ministrului.



"Si-a facut o obisnuinta, in ultima vreme, de a cere demisia premierului. Cred ca este a treia sau a aptra ora cand o face. Astazi vine si suportul necesar de la partidul care l-a facut presedinte si care este foarte clar ca pune intr-o lumina absolut nefavorabila opozitia din Romania. Premierul Romaniei…