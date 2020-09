Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii a fost otravit in Rusia cu Novichok, aceeași substanța folosita in cazul altor disidenți anti-Putin, arata testele realizate in Germania, potrivit unui comunicat al purtatorului de cuvant al Guvernului federal German, Steffen Seibert. Germania cere explicații oficiale Rusiei…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni ca Europa nu va urma politica ''America pe primul loc'' a presedintelui Donald Trump si va continua sa faca presiuni asupra Moscovei pentru a clarifica cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza Reuters. Heiko Maas, care…

- Seful statului belarus a facut aceste amenitari in cadrul unei vizite la o laptarie, vineri, in estul tarii. El a amenintat de asemenea cu o boicotare a porturilor lituaniene, un stat membru UE. ”Am cerut Guvernului sa-mi prezinte o propunere de redirectionare a tuturor fluxurilor comerciale din porturile…

- Un inalt oficial sanitar din Rusia a declarat marti ca Germania nu pare sa aiba suficiente dovezi pentru a sustine ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit, iar Kremlinul considera la randul sau ca medicii germani s-au pripit. Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata pe Navalnii,…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu vede deocamdata nevoia unei investigații privind circumstanțele îmbolnavirii lui Alexei Navalnîi, afirmând ca diagnosticul inițial de otravire pus de medicii germani nu este concludent momentan, relateaza Reuters.Cancelarul german Angela Merkel…

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- Aceasta adaugire s-a dovedit a fi de mare succes, intrucat statisticile pe mass-media chineze au oferit un fundal destul de neașteptat pentru imaginea lumii prezentate de publicațiile occidentale. Per ansamblu, Octopus 2.0 nu a venit cu anumite surprize deosebite: COVID-19 a fost folosit de…

- Presedintii Emmanuel Macron si Vladimir Putin vor discuta vineri dupa-amiaza prin videoconferinta pentru a trece in revista „dialogul strategic” angajat intre Franta si Rusia, precum si crizele actuale din Libia si Siria. Seful statului francez se va deplasa mai apoi luni, 29 iunie, in Germania pentru…