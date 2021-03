Printul Harry si sotia lui, Meghan, au acordat duminica seara jurnalistei americane de televiziune Oprah Winfrey primul lor interviu major dupa ce s-au retras din randul membrilor activi ai familiei regale britanice in urma cu un an, informeaza Reuters.



Prezentam in continuare cateva reactii publicate de anumite personalitati pe retelele de socializare dupa difuzarea acestui interviu de postul american CBS.



Republic, un grup care face campanie pentru abolirea monarhiei: "Monarhia tocmai a fost lovita de cea mai grava criza a ei dupa abdicarea din 1936. Fie pentru binele…