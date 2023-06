Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a spus ca se simte bine dupa ce s-a impiedicat și a cazut la un eveniment in statul Colorado, joi. Liderul de la Casa Alba a facut chiar o gluma pe propria seama, spunind ca a fost „subminat”, un joc de cuvinte folosind „sandbag” (sac de nisip) și expresia „to be sandbagged” (a…

