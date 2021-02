Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Pepe și Raluca Pastrama astazi e o zi importanta! Cei doi au ajuns la notar pentru a divorța, iar dupa mai bine de o ora și jumatate au ieșit din interior. Primele declarații ale cantarețului!

- Pentru Pepe, anul 2020 a adus multe provocari și incercari printre care se numara și divorțul de soția sa, Raluca Pastarama. Pepe este cel care a anunțat ca relația sa s-a terminat, iar cei doi au decis sa porneasca pe drumuri separate. Ce spune artistul in interviul care l-a emoționat cel mai tare

- Artistul i-a transmis soției sale ca este dispus sa nu mai faca dezvaluiri despre ea, daca ii cedeaza custodia celor doua fetițe. Raluca nici nu vrea sa auda, iar razboiul este pe punctul de a incepe. Pepe vrea ca fiicele sale sa locuiasca alaturi de el Detalii uluitoare despre cel mai surprizator divorț…

- Serghei Mizil, fiind un apropiat a lui Ion Talent, tatal lui Pepe, a vorbit despre scandalul momentului, adica divorțul cantarețului de Raluca Pastrama. Reacția lui Serghei Mizil dupa desparțirea dintre Pepe și Raluca Precum și alți apropiați ai familiei lui Pepe, Serghei Mizil a fost foarte uimit cand…

- Scandalul divorțului dintre Pepe și Raluca Pastrama continua! Astfel, Pepe a avut o ieșire nervoasa in fața tribunalului, dupa acuzațiile pe care soția i le-a adus. Acum artistul a spus adevarul despre presupusul act de violența asupra Ralucai Pastrama.

- Cele șaizeci de minute alocate gatitului s-au scurs rapid și a venit momentul ca rețetele pregatite de cele trei echipe sa fie degustate de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Brigitte Pastrama iar nu este in toane bune! Cu toții știm deja ca focoasa bruneta are un temperament coleric. De nervi nu a scapat nici la cumparaturi. Ce-i drept, paparazzi noștri nu au surprins-o la o sesiune de shopping, ci la un hipermarket unde a mers sa cumpere lucruri utile in gospodarie. Surprinzator,…

- Pepe este din nou burlac, insa acest lucru nu pare deloc a-i fi pe plac! Interpretul de muzica latino a anunțat recent separarea de Raluca Pastrama, iar in zilele ce au urmat, s-a aratat tot mai afectat. In cadrul unui concert online, alaturi de Lora, el nu s-a mai putut abține. A izbucnit in lacrimi,…