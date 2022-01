Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurat de vestea morții fetiței sale, tatal Raisei a declarat ca spera ca autoritatile din Romania sa isi faca datoria in acest caz. „Dumnezeu face in asa fel incat si acest politist o sa plateasca si el tot cu viata, pentru fata mea”, a afirmat barbatul. „A fost greu, a fost foarte greu (…) Suntem…

- Isabella Popa, o fata de 14 ani din Cluj, a scris o scrisoare emotionanta dupa decesul Raisei, fetita accidentata mortal de un politist, in Sectorul 1 din Capitala, care a fost inmormantata azi.

- In urma cu doua zile, o autospeciala condusa de un polițist, care nu se afla in misiune speciala, dar circula cu viteza mare, a spulberat pe trecerea de pietoni doua fetițe care traversau strada regulamentar. Una dintre copile a supraviețuit, dar a avut nevoie de ingrijiri medicale, in timp ce, pentru…

- Vestea tragica despre moartea Raisei a șocat pe toata lumea. Familia, dar și prietenii copilei sunt devastați de durere. Isabella Popa, o fetița de doar 14 ani din Cluj a scris o scrisoare emoționanta dupa moartea Raisei. Iata ce mesaj sfașietor a trimis aceasta!

- Raisa și-a pierdut viața in accidentul teribil de ieri, iar acum prietena sa, cea care a supraviețuit in impact, a facut primele declarații dupa tragedie. Minora i-a povestit mamei sale ce s-a intamplat. Ea a precizat ca polițistul a accelarat și mai tare in timp ce ele se aflau pe trecerea de pietoni.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a comentat declaratiile Arhiepiscopului Tomisului in legatura cu vaccinul anti-COVID, considerand ca trebuie incetat cu astfel de declaratii “pentru ca suntem responsabili moral de moartea oamenilor”. El a mentionat ca nu vede ca…

- Prezenta duminica seara in studioul Realitatea Plus, Anamaria Prodan a facut declaratii despre cele mai noi dezvaluiri din showbiz, referitor la amanta sotului ei, care apare in fotografii sarutandu-se cu Kamara Ghedi, cantaretul de la trupa Alb Negru.

- Reprezentantii Clinicii din judetul Caras-Severin au postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care au explicat partea lor de adevar in cazul morții lui Petrica Mațu Stoian, marturisind ca decesul regretatului artist nu are nicio legatura cu tratamentele la care a fost supus in cadrul clinicii.…