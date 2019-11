Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat, joi, la RFI, ca partidul nu iși asuma mesajele filialelor care au postat mesaje xenofobe la adresa lui Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Dan Barna.

„Eu nu am vazut, sincer, la ce va referiți (...). Eu nu știu sa fie un lucru generalizat la nivelul PSD. De exemplu, in Maramureș, noi nu am folosit astfel de mesaje, la care faceți dvs. referire, in schimb am vazut foarte multe mesaje care ataca sub centura candidatul PSD, de foarte multe ori nemeritat. La acestea nu facem referire. Eu nu cred ca se mai folosesc astazi in Romania mesaje xenofobe,…