Stiri pe aceeasi tema

- Margherita de la Clejani a ajuns sa aiba din nou probleme cu legea, in urma unui scandal in care ar fi batut și amenințat doua femei. Ce s-a intamplat dupa incident. Margherita de la Clejani are probleme? Astfel, fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani s-a ales cu dosar pentru lovire și alte […]…

- Miercuri, Poliția Capitalei a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru lovire și alte violențe pe numele unei femei, fiind acuzata ca a agresat doua angajate ale unei societați comerciale. Dosar penal pe numele Margheritei de la Clejani! De altfel, sursele G4Media.ro au precizat ca este vorba chiar…

- Dupa ce Spynews.ro v-a prezentat informații exclusive cu privire la faptul ca Margherita de la Clejani ar fi lovit și amenințat doua femei, cantareața a facut primele declarații in acest sens. Iata unde se afla acum artista!

- Margherita de la Clejani, fiica celebrilor laturi Viorica și Ionița, are din nou probleme cu legea. Dupa ce a facut un accident fara victime in timp ce conducea sub influența drogurilor, Margherita este din nou subiect de scandal.Citește și: DESCINDERI DIICOT la traficanții de droguri din…

- Magherita, fiica lautarilor Ionița și Viorica din Clejani, a consumat nu mai puțin de patru tipuri de droguri. Asta au aratat analizele de sange.Citește și: SURPRIZA la Antena 1: una din cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania revine pe sticla Conform unor informații pe surse,…

- Margherita, fata artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, a provocat un accident rutier pe 23 mai, in Capitala. Vedeta TV a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Pentru ca avea un comportament ciudat, oamenii legii au supus-o testului cu aparatul Drug Test, care a indicat…

- "E smechera fata mea, a tinut prima pagina a ziarelor. Ei sunt copiii mei, i-am facut cu Ionita, nu cu tabloidele. O sa ii apar mereu. Sunt lucruri atat de grave care se intampla in tara asta. I se poate intampla oricui. Multumesc lui Dumnezeu ca a scapat din acel anturaj neprotrivit. Eu le-am spus…

- Ionița și Viorica de la Clejani au vorbit despre numeroasele controverse in care a fost implicata fiica lor, Margherita. Cei doi artiști insista ca Marga este un copil muncitor și model, care a cazut prada unor anturaje periculoase.