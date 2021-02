Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un intreg scandal mediatic odata cu separarea lor de Casa Regala, Meghan Markle și Prințul Harry par sa-și fi gasit in sfarșit liniștea in Statele Unite ale Americii. Recent, cuplul a anunțat ca așteapta al doilea copil, la doar cateva luni dupa ce Ducesa de Sussex a marturisit ca a pierdut o sarcina.…

