Reacția soției lui Messi la melodia lansată de Shakira, un atac la Pique Soția lui Messi a reacționat la noua melodie lansata de Shakira, un atac pe fața la Gerard Pique și iubita lui actuala. Muult timp s-a crezut ca Antonela Roccuzzo, soția lui Leo Messi ar fi in conflict cu Shakira. Insa iata ca adevarul este altul! Deși sunt considerate rivale, cele doua neavand o relație prea buna din perioada in care Messi și Pique evoluau la FC Barcelona, Antonela Roccuzzo și-a aratat susținerea fața de Shakira. Soția lui Messi a reacționat la postarea de pe contul Shakirei, in care Pique este atacat fara perdea printr-o melodie care a strans deja peste 60 de milioane de vizionari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

