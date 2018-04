Reacția scriitoarei Herta Muller, după ce a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor: “Un teatru absurd” Reacția scriitoarei Herta Muller, dupa ce a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor, a aparut in presa germana. Herta Muller nici macar nu stia ca face parte din Uniune, daramite ca trebuie sa achite o cotizatie. Romani de care suntem mandri: Herta Muller Astfel, scriitoarea de origine romana, laureata a premiului Nobel pentru literatura in 2009 , numeste „un teatru absurd” decizia de a fi suspendata din Uniunea Scriitorilor, pentru ca nu si-a platit cotizatia . „Nu am stiut ca fac parte din Uniunea Scriitorilor din Romania. Nu m-a intrebat nimeni daca vreau sa fac parte din Uniune si nimeni… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

