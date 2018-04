Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a avertizat miercuri impotriva oricarei actiuni in Siria care ar putea 'destabiliza situatia deja fragila din regiune', dupa amenintarile cu lovituri ale Occidentului impotriva regimului de la Damasc, acuzat ca este responsabil de un presupus atac chimic comis sambata trecuta, relateaza…

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU, a declarat ca Moscova a avertizat Washingtonul ca vor exista "repercursiuni grave" daca SUA intreprinde vreun atac impotriva fortelor regimului de la Damasc in urma presupusului atac cu arme chimice din Siria, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Președintele american Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria și a spus ca va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema…

- Ambasadorul Rusiei in Australia, Grigori Logvinov, a declarat miercuri ca lumea va intra intr-o noua "situatie de Razboi Rece" daca Occidentul va continua actiunile unilaterale impotriva Moscovei ca urmare a atacului cu o substanta neurotoxica asupra unui fost spion rus, relateaza agentia Reuters,…

- Un numar de aproximativ 40 de camioane incarcate cu ajutoare umanitare sunt gata sa plece la Douma, in Ghouta Orientala, langa Damasc, a declarat miercuri Mark Lowcock, secretar general-adjunct pentru afaceri umanitare, informeaza AFP. Dupa adoptarea, sambata, a unei rezolutii ce solicita aplicarea…

- ONU a confirmat marti reluarea luptelor in Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, in pofida anuntarii de catre Moscova a unui armistitiu umanitar zilnic, relateaza AFP. "Constatam ca luptele continua in timp ce eu va vorbesc, ceea ce face imposibila trimiterea unor convoaie cu ajutoare", a declarat…