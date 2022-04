Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei a precizat, marți, ca a luat nota cu preocupare de cele cateva incidente inregistrate recent, in circumstante inca neclare, in regiunea transnistreana a Republicii Moldova. MAE apreciaza ca, in actualul context, este necesara abordarea cu retinere si prudenta a situatiei, clarificarea neintarziata a circumstantelor acesteia, precum si evitarea angajarii […] The post Reacția Romaniei la situația din Transnistria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .