Un complex rezidential din Navodari solicita o taxa de 200 de lei pentru amplasarea unui cearsaf la malul marii, tariful fiind mai mare decat cel pentru inchirierea a doua sezlonguri cu umbrela in primul rand dinspre la apa. Oficialii complexului sustin ca acesta este unul ”exclusivist”, unde rezidentii sunt in special medici si avocati care vor intimitate. Ei justifica taxa prin dorinta de a „descuraja comportamentul clientilor din afara complexului care se asaza cu cearsaful in fata primului rand de umbrele”, trasmite News.ro. Un operator privat din zona Mamaia Nord-Navodari a scos la inchiriat…