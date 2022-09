Reacția Regelui Charles când un britanic îl ia la rost: “Ne chinuim să ne încălzim locuințele, trebuie să plătim și parada voastră” Regele Charles al III-lea a fost apostrofat de un britanic, care i-a reproșat ca organizeaza ceremonii costisitoare in contextul in care oamenii se confrunta cu criza facturilor la energie. Momentul a avut loc vineri, cand Charles al III-lea saluta publicul venit ca sa o omagieze pe Regina Elisabeta a II-a. Un barbat a ieșit din mulțime și l-a apostrofat pe rege cu privire la criza economica. „In timp ce noi ne chinuim sa ne incalzim locuințele, trebuie sa platim și pentru parada voastra. Contribuabilii platesc 100 de milioane de lire sterline pentru voi, pentru ce?”, a spus barbatul, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

