Nicolae Robu a avut o prima reacție, astazi, pe pagina sa de Facebook, dupa ce a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in dosarul retrocedarilor ilegale. Astfel, primarul Timișoarei susține ca s-a aratat surprins sa afle ca a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție, precizand ca este un om „ultracinstit".