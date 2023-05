Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Marius Datcu, zis „Belmondo din Arad”, a fost gasit joi seara decedat in apartamentul sau. El a facut parte dintr-o grupare infractionala destructurata de politisti si procurori. Fusese condamnat in 2009 la opt ani de inchisoare pentru santaj si amenintare, iar intr-un alt dosar a fost condamnat…

- Un barbat incarcerat pentru ca publicase o caricatura a presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko a murit duminica in detentie in aceasta tara unde este reprimata orice fel de disidenta, a anuntat o organizatie neguvernamentala, precizand ca detinutul respectiv avea probleme cardiace, transmite AFP.

- Disidentul bielorus Roman Protasevici, care a fost arestat dupa ce regimul Lukașenko a deturnat zborul Ryanair la bordul caruia se afla, a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru „incitare la razvratire publica”, relateaza BBC.

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Inalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat marți pe fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Sentința e definitiva. Darius Valcov era plecat in Italia in…

- Un șofer roman de TIR a cerut sa fie judecat rapid și și-a recunpscut vina, dupa ce a fost surprins conducand camionul in zig-zag, luni dimineața, in Franța, scrie cotidianul Dernieres Nouvelles d'Alsace.La volanul camionului sau, pe șoseaua de ocolire din Colmar, RD83, șoferul roman fusese interceptat…

- Politia Romana anunta, luni seara, ca a fost adus in tata, din Italia, un tanar de 26 de ani, care fusese condamnat la inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier si cre fusese dat in urmarire internationala. Barbatul este Daniel Balint, fiul lui Vasile Balint, cunoscut ca Sile Camataru. ”La data…

- Un tribunal din Minsk l-a condamnat vineri la 10 ani de inchisoare pe activistul politic Ales Bialiatki, colaureat al premiului Nobel pentru pace in 2022 si figura de prim-plan a miscarii democratice din Belarus, informeaza ONG-ul sau, relateaza The Guardian.