Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a oferit, luni, prima reacție, dupa ce la finalul saptamanii trecute, sindicaliștii de la Europol au criticat noile uniforme ale polițiștilor. Conducerea poliției a cerut firmelor de la care au fost cumparate uniformele sa inlocuiasca „elementele de uniforma”…

- Politia Romana a reactionat, dupa ce agentii s-au plans de proasta calitate a noilor uniforme. IGPR a dat asigurari ca acestea sunt in garantie si vor fi schimbate pe cheltuiala furnizorului. In plus, conducerea Politiei Romane sugereaza ca agentii nu ar stii sa poarte uniformele, aratand ca „au fost…

- „Suma platita pentru aceste mizerii se ridica la aproximativ 4,5 milioane euro pentru 3000 de complete, și ne sperie faptul ca urmeaza sa se mai cheltuiasca inca 70 milioane de euro pentru toți polițiștii in activitate”, se arata in postarea de pe Facebook a Sindicatului Polițiștilor Europol.Potrivit…

- Noile uniforme ale polițiștilor au creat un mare scandal. Sindicatul Europol reclama, pe rețelele de socializare calitatea inoielnica a acestora. Bugetul de achiziție a noilor uniforme ale polițiștilor se ridica la 4.5 milioane de euro pentru 3000 de bucați. Europol mai spus și ca produsele prezentate…

- Sindicatul Europol afirma, luni, ca, dupa doar o luna de folosire, noile uniforme se deterioreaza. Potrivit sindicalistilor, pantalonii s-au rupt, jachetele s-au uzat, iar inscriptiile cu “Politia” s-au dezlipit, noteaza news.ro .”De un an de zile semnalam sub diferite forme probleme in privinta noii…

- Este revolta in randul polițiștilor, dupa ce noile uniforme s-au deteriorat dupa nici o luna de folosire.Potrivit sindicalistilor, pantalonii s-au rupt, jachetele s-au uzat, iar inscriptiile cu “Politia” s-au dezlipit. Sindicatul Europol afirma ca, dupa doar o luna de folosire, noile uniforme se deterioreaza.…

- Sindicatul Europol a publicat, luni, pe Facebook imagini cu șeful Inspectoratului General pentru Imigrari, chestorul Florin Mihaila, care se juca Solitaire in timpul unei conferințe internaționale care a avut loc in luna noiembrie la Malta. „Reprezentantul Romaniei a fost surprins jucand Solitaire…

- Sindicatul Europol dezvaluie, pe contul de Facebook, cum șeful Inspectoratului General pentru Imigrari, chestorul Florin Mihaila, a fost ocupat sa joace Solitaire la o intalnire importanta cu oficiali ai UE. La o saptamana distanța, migrația ilegala era motivul principal al respingerii aderarii Romaniei…