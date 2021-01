Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei, au informat media americane citand familia ei, scrie AFP. "Femeia era Ashli Babbitt, care…

- Femeia decedata miercuri dupa ce a fost ranita de glont în sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare înfocata a presedintelui Donald Trump care traia în sudul Californiei, au informat media americane citând familia ei, scrie Agerpres,…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Președintele american a lansat un apel intr-un mesaj pe Twitter catre protestatarii care au intrat in cladirea Congresului, acolo unde miercuri are loc ședința pentru validarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.„Va cer tuturor de la Congres sa ramaneți pașnici. Fara violența. Amintiți-va ca suntem…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Donald Trump vorbește acum participanților la mitingul „Marșul pentru a salva America” de la Washington, cu mai puțin de o ora înainte ca Congresul sa se întruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, potrivit The Guardian.Președintele…

- La mai bine de o luna de la alegerile prezidențiale din SUA, președintele in exercițiu Donald Trump susține in continuare ca a caștigat cursa electorala. In cateva zile urmeaza sa aiba loc reuniunea electorilor in cadrul careia se va desemna viitorul președinte al SUA, adica Joe Biden. Cu toate astea,…