Reacția lui Radu Marian, după ce a fost inclus în lista oficialilor moldoveni interziși în Rusia. „Înseamnă că suntem de partea binelui” „Am primit cu mare satisfacție personala aceasta noutate – inseamna ca suntem de partea binelui”, in acest mod a reacționat deputatul PAS, Radu Marian, la decizia Kremlinului de a-l introduce in lista celor 20 de oficiali moldoveni al caror acces in Federația Rusa este interzis, scrie TV8. „Este o dovada cat se poate de clara a poziției noastre categorice impotriva invaziei brutale a lui Putin in Ucraina și a crimelor de razboi pe care le comite armata rusa in țara vecina. Aceasta noutate este și marturie a rezultatelor guvernarii PAS in a stopa incercarile Kremlinului de a aduce haos și violența… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia autoritaților moldovenești de a institui o paritate diplomatica in randul angajaților Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, numarul carora a fost egalat cu cel al diplomaților moldoveni la Moscova, este una corecta și corespunde rigorilor internaționale, a declarat expertul Igor Boțan, in cadrul …

- Ziua de 4 iulie 2023 este zi de doliu național in Republica Moldova, in memoria a doi ofițeri care au fost uciși la aeroportul internațional din Chișinau. Un terorist i-a impușcat mortal pe Serghei Muntean și pe Igor Ciofu. Incidentul s-a produs in ziua de 30 iunie 2023. Muntean era polițist de frontiera…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca Ucraina face un joc periculos in privinta centralei nucleare de la Zaporijjia, acuzand Kievul de "minciuni" in declaratiile potrivit carora Moscova ar planui sa arunce in aer centrala.Agentia ONU pentru energie atomica a apelat frecvent…

- Lilian Carp, vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), este candidatul formațiunii la alegerile locale din municipiul Chișinau, planificate pentru toamna acestui an, potrivit unui anunț facut luni dimineața.

- In data de 7 iunie 2023, la Chișinau, reprezentanții Autoritații Vamale Romane au participat, impreuna cu reprezentanții administrațiilor vamale din Republica Moldova și Ucraina, la cea de-a treia reuniune a grupului vamal regional, organizata sub egida Misiunii Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera…

- Poliția de frontiera, in colaborare cu FRONTEX, a inregistrat doua incidente la hotar cu Ucraina. Un cetațean al Gerogiei a incercat sa intre in Republica Moldova cu permis de conducere fals, iar un tanar din Republica Moldova a incercat sa ajunga in Ucraina pe cai ilegale. Astfel, pe sensul de intrare…

- Biologul și cercetatorul rus, Alexandr Pancin, a primit refuz de intrare in Republica Moldova. Potrivit spuselor lui, acesta urma sa susțina prelegeri la Chișinau, iar reprezentanții Poliției de Frontiera din cadrul Aeroportului, au declarat ca scopul vizitei nu a fost confirmat. Ulterior, Pancin și…

- Autoritatile din Romania si Republica Moldova au anuntat darea in folosinta a punctului de trecere al frontierei de la Bumbata-Leoveni.Este vorba despre un pod plutitor, construit peste raul Prut in doar cateva luni, care este deschis traficului rutier incepand de marti, 23 mai. In prima faza, va fi…