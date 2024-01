Stiri pe aceeasi tema

- Situația lui Eduard Radaslavescu (19 ani) va fi clarificata luni, la reunirea lotului FCSB. Hermannstadt n-a renunțat la ideea de a-l transfera. Jucatorii liderului FCSB se reunesc luni, dupa care vor pleca in cantonament in Antalya. Tot atunci se va decide, foarte probabil, și situația celor trei jucatori…

- Disciplina inainte de toate. Aceasta-i filosofia pe care neamțul Bernd Storck a adus-o cu el la Sepsi. Germanul de 60 de ani a repus pe șine un club in deriva, iar rezultatele s-au simțit din prima luna # GSP a asistat in Antalya la una dintre ședințele de antrenament ale formației din Sfantu Gheorghe.…

- In timp ce cele mai multe echipe din Superliga s-au reunit și chiar au plecat in cantonament, jucatorii de la FCSB sunt inca in vacanța. Echipa lui Elias Charalambous se va reuni pe 8 ianuarie, urmand a sta in cantonamentul din Antalya pana pe 21 ianuarie. Cu o zi inainte de primul meci oficial al anului.…

- Oțelul Galați a incheiat scurta pauza de iarna dupa un an excelent in care a promovat in Superliga, terminand pe locul 11 in clasament dupa 21 de etape in care nu a pierdut in deplasare. Tot in 2023, formația antrenata de Dorinel Munteanu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa…

- Lița Dumitru (73 de ani), fostul mare internațional, a vorbit despre lupta la titlu din Superliga și despre jucatorii de la FCSB. El i-a criticat pe jucatorii vicecampioanei, cu doua excepții: Florinel Coman și Tavi Popescu. In rest, crede ca ceilalți nu valoreaza mai mult de 500.000 de euro. Lița Dumitru:…

- Oțelul a fost invinsa de Sepsi in epilogul etapei 19 din Superliga, 2-3, infrangere cu atat mai dureroasa cu cat galațenii au avut o tripla-ocazie in prelungiri, ceva cum rar se vede. Condusa cu doua goluri incepand din minutul 75, Oțelul a revenit in joc prin reușita lui George Cirjan din minutul 83.…

- CS Universitatea Craiova a caștigat cu Oțelul, scor 3-1, in etapa #17 din SuperLiga. Meciul decis de o grava eroare de arbitraj in favoarea oltenilor și de Mitrița, care a marcat un hattrick, a inceput cu o ora mai tarziu din cauza zapezii. Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul celor de la Oțelul,…

- David Miculescu (22 de ani) este atacantul titular al celor de la FCSB in derby-ul cu Dinamo, programat astazi, pe Arena Naționala, in runda cu numarul 17 din Superliga. Andrea Compagno a intrat in dizgrația lui Gigi Becali. Finanțatorul celor de la FCSB a transmis ca vrea un nou atacant, dar inca…