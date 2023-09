Stiri pe aceeasi tema

- Rapid nu renunța la Marius Ștefanescu, extrema lui Sepsi in varsta de 25 de ani. Principalul acționar al giuleștenilor, Dan Șucu, le transmite covasnenilor ca pentru fotbalist ar fi mai bine sa vina sub comanda lui Cristiano Bergodi, un antrenor care il cunoaște, decat sa mearga la FCSB. Chiar daca…

- Laszlo Dioszegi a recunoscut ca Sepsi n-a incheiat acest mercato și ca și-ar mai dori un fundaș central. Covasnenii l-au ochit pe Bogdan Țiru, insa deocamdata pretențiile pe care fostul stoper de la Farul le are sunt peste puterile clubului din Sfantu Gheorghe. „Noi i-am oferit un contract, bun din…

- Dupa 3 luni și jumatate de absența, Ciprian Deac (37 de ani) a revenit astazi pe teren, fiind aruncat in lupta spre finalul meciului dintre CFR Cluj și CSU Craiova, scor 1-1. Operat la umar dupa o accidentare suferita in meciul de play-off cu Sepsi de pe 15 aprilie, Ciprian Deac i-a lipsit CFR-ului…

- Liviu Ciobotariu s-a declarat multumit dupa ce echipa lui, Sepsi, a incheiat la egalitate, 0-0, meciul sustinut in deplasare cu Rapid. Antrenorul nu a vrut sa comenteze arbitrajul, dar a dat de inteles ca golul marcat de Marius Stefanescu a fost valabil. Liviu Ciobotariu, multumit dupa Rapid – Sepsi…

- Ion Craciunescu a spus ca golul anulat cu VAR in Rapid – Sepsi a fost perfect valabil. In minutul 67 centralul Sebastian Coltescu a anulat reusita lui Marius Stefanescu de la Sepsi. Sebastian Coltescu a urmarit faza cu VAR si a decis sa nu valideze golul. In camera VAR s-a aflat Horia Mladinovici, iar…

- Marius Stefanescu, atac dur la Horia Mladinovici dupa Rapid – Sepsi 0-0. Jucatorul lui Sepsi a fost nemulțumit, dupa ce golul sau a fost anulat din camera VAR, pe motiv de offisde. Rapid și Sepsi au remizat in Giulești, scor 0-0, in prima etapa a Ligii 1. Noul tehnician al „feroviarilor”, Cristiano…

- Laszlo Dioszegi, anunț despre Cristiano Bergodi. Patronul celor de la Sepsi OSK a dezvaluit ca tehnicianul italian este noul antrenor al formației din Giulești. Oficialii din Giulești au fost nevoiți sa caute un nou antrenor, dupa ce Adrian Mutu a parasit echipa și s-a ințeles cu cei de la Neftci Baku.…

- Unul dintre transferurile de forța din mercato estival in Liga, ex-dinamovistul Borja Valle, 30 de ani, va fi de sambata in cantonamentul din Slovacia și va incepe imediat antrenamentele cu formația giuleșteana. Rapid a facut cateva transferuri de marca in mercato estival, giuleștenii dorind sa se implice…