- "Buna guvernanța conteaza. Transparența conteaza. Lupta impotriva corupției conteaza. Uneori, cand vorbim despre aceste noi centre de greutate, avem tendința de a uita ca, pentru a ajunge cu adevarat in liga mare, trebuie sa ne asiguram ca avem și instituțiile politice, economice și de stat de drept,…

- Fostul presedinte Eximbank Ionut Costea a fost dat in urmarire. Vineri el a fost condamnat definitiv la șase ani de inchisoare in dosarul reabilitarii caii ferate Bucuresti – Constanta. Costea nu s-a predat si nici nu a fost gasit la domiciliu, scrie News.ro. ”Impotriva celui in cauza, Tribunalul București…

- Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, a fost condamnat la peste 7 ani de inchisoare de instanța Suprema. Decizia este definitiva. Sebastian Vladescu a fost condamnat vineri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani și patru luni de inchisoare cu executare in dosarul reabilitarii caii…

- Criptoactivele au pierdut din valoare in ultima saptamana, investitorii așteptand sa afle datele macroeconomice. Bitcoin se afla la aproximativ 10% fața de maximele de la inceputul lunii mai, deoarece unii investitori iși pastreaza muniția, iar alții iși marcheaza profiturile din caștigurile recente,…

- Noul membru al Consiliului de administrare la "Energocom", Alexandr Slusari, considera ca urgent este nevoie de o procedura de a procura gaze naturale de catre aceasta companie din resurse proprii, și nu prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale, așa cum se

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va acorda tot suportul și va colabora activ cu organul de urmarire penala in partea ce ține de investigarea angajaților Postului de Inspecție la Frontiera (PIF) Giurgiulești, in stricta conformitate cu prevederile legislației in vigoare, se arata…

- Reprezentantii PSD au transmis presei citate din Statutul formatiunii, respectiv articolele 23 si 24, care stabilesc cine nu poate fi membru de partid.”ARTICOLUL 23: Nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat:(1) Persoanele lipsite de drepturi electorale, cu exceptia celor precizate la Art. 13.(2)…