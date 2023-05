Stiri pe aceeasi tema

- A dat lovitura in Dubai, insa nu a reușit sa se desparta de tot de Romania. Brigitte Pastrama a revenit in țara, dupa cinci luni in care a stat printre arabi. Florin Pastrama a demonstrat ca este un soț iubitor și atent, astfel ca i-a facut o surpriza romantica la aeroport. Chiar daca a fost vorba despre…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat o casa in Dubai, iar din septembrie fiica ei se va muta in Emiratele Arabe Unite, acolo unde va și studia. Fosta soție a lui Ilie Nastase se muta definitiv din țara, pentru ca nu iși dorește ca Sara sa intre in anturaje nepotrivite, așa cum s-a intamplat cu fiul ei cel…

- Brigitte Pastrama a rabufnit pe rețelele de socializare, asta dupa ce a fost subiect de barfa in Dubai. Soția lui Florin Pastrama a avut o reacție acida la adresa celor care au judecat-o, iar vedeta le-a transmis cateva cuvinte. Iata ce a marturisit pe contul ei personal de Instagram!

- A aparut un cuplu nou in showbizul romanesc? Dupa ce a decis sa puna punct relației cu barbatul care ii ceruse mana in casatorie, fiecare pornind pe drumuri separate, in ciuda numeroaselor incercari de impacare, superba blonda și-a surprins fanii. Fotografiile in care apare cu un buchet uriaș de trandafiri…

- Brigitte Pastrama, in varsta de 45 de ani și Ilie Nastase, in varsta de 76 de an, s-au iubit timp de opt ani dintre care cinci ani au fost casatoriți. Mariajul lor s-a terminat in 2018. La cinci ani distanța, bruneta face declarații neașteptate despre fostul tenismen. In prezent, Brigitte este casatorita…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat recent o locuința in Dubai, iar acum, vrea sa se mute definitiv acolo. Florin Pastrama, soțul acesteia, o va insoți, iar cel mai probabil cei doi vor face pasul urmator in toamna acestui an. „Sper ca Florin sa se acomodeze aici și imi doresc din Septembrie sa ma mut impreuna…

- Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin, au decis sa-și schimbe viața radical, iar vedeta a facut eforturi pentru a se muta definitiv in Dubai. Brigitte Pastrama a marturisit ca a vandut un apartament din Romania, dar și o mașina pentru a achiziționa o casa in Dubai, astfel ca iși dorește din septembrie…

- Bruneta a marturisit ca fix de ziua Ziua Indragostiților ea și Florin Pastrama s-au sarutat pentru prima data, acela fiind și momentul in care el i-a cucerit inima pentru totdeauna. Iata ce declarații a facut vedeta despre inceputul relației cu Florin Pastrama, dar și ce vești mai aduce din Dubai.