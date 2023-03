Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus sa se vada cu omologul chinez Xi Jinping, pentru a discuta despre apelurile Beijingului privind o incetare a focului din planul de pace intre Moscova și Kiev. Intre timp, liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a declarat ca nu este „rațional” ca Republica…

- Discursul lui Vladimir Putin a facut inconjurul lumii și a fost privit de o mulțime de persoane, printre care și Joe Biden. Președintele american s-a simțit dator cu o replica, dupa ce liderul de la Kremlin i-a facut acuzații Ucrainei și și-a exprimat cu subințeles o dorința arzatoare de cucerire.

- Președintele SUA, Joe Biden ar efectua o vizita secreta la Kiev. De dimineața, capitala Ucrainei este practic paralizata, drumurile au fost inchise, iar pe strazi sunt observate coloane de vehicule. Despre vizita lui Biden scriu și jurnaliștii ucraineni, cu referire la reporterul Bild Julian Ropchke.…

- Joe Biden, pe langa faptul ca va marca un an de razboi in Ucraina cu o vizita in Polonia, le va telefona saptamana viitoare omologilor sai francez, britanic si italian, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP.

- Președintele american Joe Biden va face o vizita in Polonia din 20 pana in 22 februarie pentru a marca implinirea unui an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie France-Presse, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Republicanii l-au acuzat pe presedintele SUA, Joe Biden, ca nu este interesat de „realitatea dura'' cu care se confrunta populatia si au deplans faptul ca administratia sa este „sechestrata'' de stanga radicala, transmite EFE.

- Ucraina intenționeaza sa cheltuiasca 20 de miliarde de grivne ucrainene (aproximativ 545 de milioane de dolari) pentru a cumpara drone in acest an, a declarat luni ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov. Anunțul vine in contextul in care Ucraina se confrunta cu valuri continue de atacuri…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian.