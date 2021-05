Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arșinel a luptat cu toate forțele pentru viața lui. Infectat cu COVID, cu simptome severe, actorul a fost tratat la Matei Bals. Imediat dupa ieșirea din spital, acesta a intrat in direct la Cristi Brancu, la Exclusiv VIP, și a povestit cum a scapat cu viața. „Am facut vaccinul, eram fericit,…

- Alexandru Arșinel (81 de ani), internat la „Matei Balș” cu Covid, a intrat prin telefon in emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV. Actorul a dat asigurari ca se simte bine, potrivit click.ro. In timpul unei discuții despre o piesa de teatru, cu Valentina Fatu și Vasile Muraru in platoul emisiunii, moderatorul…

- Alexandru Arșinel a fost infectat cu Covid-19 și se afla impreuna cu soția sa, de asemenea pozitiva, la spitalul „Matei Balș” din capitala. Vestea a venit ca un șoc pentru intreaga țara, in condițiile in care marele actor se imunizase cu ambele doze de vaccin. Cei doi sunt internați de cinci zile, perioada…

- Vestea ca Alexandru Arșinel a fost infectat cu Covid-19 a cutremurat o țara intreaga, mai ales pentru ca marele actor se imunizase cu ambele doze de vaccin. Pentru ca multe persoane au pus la indoiala eficiența vaccinului, directorul Institutului „Matei Balș” a explicat miercuri seara situația in care…

- ”Sunt persoane vulnerabile care nu intotdeauna dezvolta un nivel suficient al anticorpilor pentru a nu se infecta”, a spus Gheorghița, care a precizat insa ca vaccinul protejeaza impotriva unei forme grave a bolii. ”Chiar și in acele cazuri, (persoane infectate dupa administrarea serului - n. red.),…

- Jurnalista dezvaluie ca sufera din copilarie de o boala autoimuna, iar medicamentele pe care le ia ii slabesc sistemul imunitar, ceea ce o face vulnerabila infectarii cu viruși precum Covid-19 și incapabila sa lupte impotriva acestora. Femeia povestește cum carantina i-a provocat stari de anxietate…

- „Suntem o echipa in scopul comun de a aduce speranța și incredere celor a caror viața depinde de un gest uman, acela de a dona sange, astfel ne-am alaturat din nou campaniei Doneaza sange, salveaza o viața! Pentru ca lipsa de sange se resimte in aceasta perioada am oferit ajutor celor care au nevoie,…

- Alexandru Arșinel a avut o reacție aparte cu privire la donatorul acestuia. Ce a spus dupa operația de transplant de rinichi care i-a salvat viața? Iata ce a spus celebrul actor! Alexandru Arșinel, detalii dupa transplantul de rinichi. Reacția actorului Alexandru Arșinel trece de cațiva ani prin emoții…