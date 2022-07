Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 0-1, ca a fost o seara plina de ghinion pentru rapidisti, el vorbind despre accidentari si facand trimitere si la penaltiul ratat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- CCA a anuntat brigazile de arbitri si observatorii partidelor care se vor disputa, sambata, in Superliga de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, a ironizat infrangerea suferita de CFR Cluj, in meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, din Supercupa Romaniei. „A fost lume multa la meci? (n.r. – la Supercupa Romaniei, CFR Cluj – Sepsi) Arhiplin? Nu chiar arhiplin… semiarhiplin. Eu țin cu Sepsi de mic! Rondon…

- CFR Cluj a pierdut Supercupa Romaniei in fața echipei Sepsi. Antrenorul campioanei en-titre, Dan Petrescu, s-a aratat nemulțumit de greșelile elevilor sai. ”Inainte de meci am spus ca finalele nu se joaca, se caștiga. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Practic, ne-am batut singuri. La pauza, trebuia…

- Sepsi Sf. Gheorghe a caștigat cea de-a 24-a ediție a Supercupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, intr-un meci disputat sambata, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad. Meciul a consemnat deschiderea sezonului 2022-2023 și a fost primul din istoria fotbalului romanesc in care…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- CFR Cluj a invins formatia sarba Napredak Krusevac cu scorul de 3-0, marti, intr-un meci de pregatire sustinut in stagiul de pregatire din Austria. Formația ardeleana s-a impus prin golurile marcate de Marko Dugandzic (57), Jefte Betancor (72) si Lovro Cvek (78), potrivit paginii de Facebook a campioanei…