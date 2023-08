Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, in urma cu cateva ore, Jandarmeria Cluj a anunțat ca Gheboasa va fi amendat cu suma de 1000 de lei dupa apariția controversata de pe scena Untold, acolo unde a cantat, in fața a zeci de mii de tineri, versuri obscene. Cum a reacționat cantarețul cand a aflat de sancțiune.

- Gheboasa, fost concurent la „Survivor“ Romania 2023, a fost amendat dupa ce a cantat o melodie cu versuri obscene la festivalul Untold. Cantarețul a anunțat ca va contesta in instanța amenda de 1.000 de lei primita de la Jandarmeria Cluj.

- Gheboasa e scandalizat dupa ce a fost amendat de Jandarmeria Cluj pentru injuriile proferate in timpul recitalului artistic de la Untold. Jandarmeria a anunțat astazi ca l-a amendat pe artist și ca a sesizat și CNCD. Invitat in platoul Romania TV la Victor Ciutacu, Gheboasa a acuzat ca la mijloc e vorba…

- Polițiștii au intervenit vineri la peste 3.300 de solicitari ale cetațenilor și au sesizat aproape 1.000 de infracțiuni. Totodata, polițiștii rutieri au reținut, in ultimele 24 de ore, 624 de permise de conducere, dintre care 202 pentru viteza, 54 pentru

- Acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violența și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, au continuat și in perioada 21 – 23 iulie.

- Trei arme neletale supuse autorizarii, precum și 200 de bucați de muniție neletala, au fost ridicate Sursa articolului: Percheziții in Targu Mureș, Luduș și Hadareni! Oamenii legii au ridicat trei arme și 200 de bucați de muniție Credit autor: Realitatea de Mures. Source

- Locațiile care au cazat straini la Botoșani, verificate de oamenii legii pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale Joi, polițiștii botoșaneni au desfașurat o acțiune preventiva, in sistem integrat, impreuna cu cei ai Inspectoratului General pentru Imigrari, pentru prevenirea și combaterea migrației…

- Simona Halep (31 de ani, locul 30 WTA) a fost acuzata de o noua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza unor “nereguli in pașaportul biologic al sportivei”, a anunțat Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA).