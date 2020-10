Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, spune ca alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 6 decembrie, explicand ca Hotararea de Guvern care stabilește calendarul alegerilor este in vigoare ținand cont ca CCR a publicat motivarea prin care decide ca Parlamentul stabilește data alegerilor. “Hotararea de Guvern este in vigoare in momentul de fața și tot calendarul aferent organizarii alegerilor pentru data de 6 decembrie. Am vazut și noi motivația, așa cum a fost publicata. Urmeaza sa facem o analiza asupra acestui conținut și sa decidem care sunt caile de urmat”, a afirmat Ionel…